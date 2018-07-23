05:00 23.07.2018 | Политика | Новости
100199525:Polishuk

Парламент Кубы принял проект новой Конституции страны

Национальная ассамблея народной власти Кубы в воскресенье, 22 июля, утвердила проект новой конституции страны.

Парламент Кубы принял проект новой Конституции страны

Документ был принят единогласно. С 13 августа по 15 ноября проект он будет вынесен на общественное обсуждение, в котором, по словам властей, примут участие миллионы кубинцев.

Как сообщило агентство Prensa Latina, после обсуждения документ будет вынесен на референдум. Дата проведения всенародного голосования пока не объявлена, однако, как ожидается, оно состоится до конца нынешнего года.

Напомним, необходимость выработки новой конституции возникла в связи с тем, что со времени принятия нынешнего основного закона в 1976 году на Кубе произошли существенные социально-экономические преобразования. Подготовкой документа занималась специальная комиссия под руководством 87-летнего Рауля Кастро, который в апреле покинул пост главы государства, но по-прежнему является первым секретарем ЦК Компартии Кубы.

Как сообщал УРА-Информ, кубинские законодатели в воскресенье, 22 июля, утвердили новый Кабинет министров президента Мигеля Диаса-Канело. В нем, в частности, сохранили свои должности большинство министров, которые были в правительстве Рауля Кастро. Как сообщает Deutsche Welle, главное изменение - новое лицо в должности министра экономических реформ.


Поделиться
Читайте также:
 
Суд арестовал на два месяца заместителя городского голова Каменки-Днепровской В ЮАР неизвестные расстреляли микроавтобус с таксистами, 11 человек погибли В результате землетрясения в Иране пострадали 128 человек Грузия вводится систему накопительной пенсии
Фоторепортаж
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив