Парламент Кубы принял проект новой Конституции страны

Документ был принят единогласно. С 13 августа по 15 ноября проект он будет вынесен на общественное обсуждение, в котором, по словам властей, примут участие миллионы кубинцев.

Как сообщило агентство Prensa Latina, после обсуждения документ будет вынесен на референдум. Дата проведения всенародного голосования пока не объявлена, однако, как ожидается, оно состоится до конца нынешнего года.

Напомним, необходимость выработки новой конституции возникла в связи с тем, что со времени принятия нынешнего основного закона в 1976 году на Кубе произошли существенные социально-экономические преобразования. Подготовкой документа занималась специальная комиссия под руководством 87-летнего Рауля Кастро, который в апреле покинул пост главы государства, но по-прежнему является первым секретарем ЦК Компартии Кубы.

Как сообщал УРА-Информ, кубинские законодатели в воскресенье, 22 июля, утвердили новый Кабинет министров президента Мигеля Диаса-Канело. В нем, в частности, сохранили свои должности большинство министров, которые были в правительстве Рауля Кастро. Как сообщает Deutsche Welle, главное изменение - новое лицо в должности министра экономических реформ.