Более полусотни депутатов пропустили 90% голосований Рады в течение сессии

Всего на восьмой сессии было проведено 72 пленарных заседания, во время которых произошло 2239 голосований. Такие данные в понедельник, 23 июля, опубликовала пресс-служба Комитета избирателей Украины.

По данным пресс-службы, большинство прогульщиков - члены группы "Видродження" - 11 нардепов, "Оппозиционного блока" - 15 и "Воля народа" - 10.

Ни разу за сессию не голосовали пять парламентариев, а именно: Евгений Бакулин, Дмитрий Ярош, Вячеслав Константиновский, Александр Онищенко и Сергей Клюев. Также среди ТОП-10 депутатов, которые почти не голосовали Константин Жеваго (принял участие в 0,36% голосований), Евгений Мураев (0,54%), Виталий Чепинога (0,63%), Вадим Рабинович (1,3% ), Ефим Звягильский (1,34%).

Кроме того, практически не голосовали Дмитрий Добкин (принял участие в 4,2% голосований), Сергей Кивалов (4,78%), Виталий Хомутынник (5,18%), Роман Зварыч (6,93%), Наталья Королевская (7 82%), Олесь Довгий (9,42%), Нестор Шуфрич (9,6%), Михаил Поплавский (9,6%).

При этом отдельные парламентарии приняли участие почти во всех голосования ВР: Иван Спорыш (99,82%), Михаил Бондарь (99,42%) и Виктор Пинзеник (99,29%).

Напомним, как сообщал УРА-Информ, народные депутаты и аппара Верховной Рады получили отпускные за июль месяц. В первой половине июля наличными депутатам и сотрудникам аппарата получили 16,3 миллионов гривен.