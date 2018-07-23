Адвокаты Панова обжаловали приговор российского суда

Об этом сообщает "Крымская правозащитная группа" на своей странице в Facebook.

Апелляцию защитники подали в Верховный суд Российской Федерации. Адвокаты настаивают на полном оправдании подзащитного.

Как сообщал "УРА-Информ", так называемый "Верховный суд" Крыма 13 июля 2018 года приговорил Панова к 8 годам колонии строгого режима. Добавим, что российские спецслужбы обвинили украинца и в "контрабанде боеприпасов через таможенную границу Таможенного союза.

Так, правозащитники зафиксировали в деле Панова пытки, психологическое давление, фальсификации доказательств, препятствование работе адвокатов, нарушение права на справедливый суд.

Руководитель Крымской правозащитной группы Ольга Скрипник утверждает, что украинца могут вывезти с территории полуострова в Россию, так как в Крыму нет соответствующих пенитенциарных заведений.

Сейчас защита Панова собирает материалы для обращения в Европейский суд по правам человека.