17:32 23.07.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Адвокаты Панова обжаловали приговор российского суда

Защита Евгения Панова подала апелляцию на решение крымского суда о его восьмилетнем сроке в колонии строгого режима.

Адвокаты Панова обжаловали приговор российского суда

Об этом сообщает "Крымская правозащитная группа" на своей странице в Facebook.

Апелляцию защитники подали в Верховный суд Российской Федерации. Адвокаты настаивают на полном оправдании подзащитного.

Как сообщал "УРА-Информ", так называемый "Верховный суд" Крыма 13 июля 2018 года приговорил Панова к 8 годам колонии строгого режима. Добавим, что российские спецслужбы обвинили украинца и в "контрабанде боеприпасов через таможенную границу Таможенного союза.

Так, правозащитники зафиксировали в деле Панова пытки, психологическое давление, фальсификации доказательств, препятствование работе адвокатов, нарушение права на справедливый суд.

Руководитель Крымской правозащитной группы Ольга Скрипник утверждает, что украинца могут вывезти с территории полуострова в Россию, так как в Крыму нет соответствующих пенитенциарных заведений.

Сейчас защита Панова собирает материалы для обращения в Европейский суд по правам человека.


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