Иран пригрозил Трампу началом "священной войны" против США

В своей речи он раскритиковал агрессивную политику "вмешательства" США в дела на Ближнем востоке, особенно, что касается курдского и сирийского вопросов. Президент считает, что всему виной является агрессивная риторика Трампа, вынуждающая мусульманские страны объединятся вокруг общего врага.

"Господин Трамп, не играйте с хвостом льва, об этом можно пожалеть. Америка должна знать, что мир с Ираном - это суть мира для всех, а война с Ираном - это всем войнам война", - уверенно отметил Рухани.

Напомним, что в июле 2015 года Иран подписал с Великобританией, Германией, Китаем, Россией, США и Францией Соглашение по всеобъемлющему плану действий (СВПД). Оно подразумевает снижение уровня обогащения урана в Иране в обмен на снятие западных санкций.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно экс-глава МИД Великобритании Борис Джонсон утверждает, что отказ обеих государств от соблюдения пунктов СВПД (ядерная сделка) не поможет урегулировать напряженную ситуацию на Ближнем востоке.