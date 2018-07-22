Франция пригрозила США ввести ответные санкции на металлы

Об этом передает AFP.

На профильном саммите в Буэнос-Айресе он заявил, что современная глобальная экономика не должна основываться на "законе джунглей", где интересы сильного государства являются приоритетными. Необходимо выстраивать многополярным взаимовыгодные торговые отношение, но не "душить" друг друга в борьбе за мировые рынки.

"Мы призываем США к разуму, соблюдению многосторонних правил и уважению партнеров", - резюмировал министр.

Месяц назад министр экономики Франции Бруно Ле Мэр заявил, что Европа ответит на американские пошлины на сталь и алюминий. Наши американские друзья должны знать, что если они примут агрессивное по отношению к ЕС решение, Европа не оставит это без реакции.

Как сообщалось в "УРА-Информ", Европейский союз может ввести санкции против США за наложенные пошлины на импорт автомобилей из стран Евросоюза.