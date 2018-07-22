Британская казна оказалась пуста - Лондон не сможет расплатиться с ЕС по Brexit

По словам британского министра по вопросам Brexit Доминика Рааба, в существующей структуре ЕС есть четко регламентированные правила ведения торговли с "третьими" странами, не входящими в состав союза.

Рааб пообещал, что будет четко ссылаться на существующее законодательство для урегулирования спорного вопроса: "Статья 50 Договора о Евросоюзе гласит, что по ходу переговоров о выходе из ЕС также должны быть решены вопросы по параметрам будущих отношений. Не может быть так, что одна сторона выполняет свои обязательства по сделке, а другая - нет".

Напомним, что в ближайшее время начнется новая кампания в пользу второго референдума о выходе Великобритании из Европейского союза. Сам Brexit является примером территориальной дезинтеграции, "чрезвычайно разрушительным процессом, вредным для обеих сторон"

Как сообщалось в "УРА-Информ", Великобритания в настоящее время готовит ряд предложений по выходу из Европейского союза.