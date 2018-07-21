Украина будет поддерживать международных партнеров в деле о крушении малайзийского боинга МН17

Об этом передает пресс-служба главы государства.

Своей подписью Порошенко ратифицировал два закона - "О ратификации Соглашения между Украиной и Королевством Нидерландов о международном правовом сотрудничестве по преступлениям, связанным с сбиванием самолета рейса МН17 Малайзийских авиалиний 17 июля 2014 года" и "О выполнении Соглашения между Украиной и Королевством Нидерландов о международном правовом сотрудничестве по преступлениям, связанным с сбиванием самолета рейса МН17 Малайзийских авиалиний 17 июля 2014 года".

Законодательное оформление поможет идентифицировать преступников, причастных к сбиванию самолета, в рамках судебной системы Нидерландов.

Напомним, что совместная следственная группа 24 мая представила результаты своего независимого, профессионального и беспристрастного расследования, заключив, что установка "Бук", используемая для сбивания MH17, без сомнения, принадлежит вооруженным силам Российской Федерации. На этом фоне мы будем и впредь призывать Российскую Федерацию принять ответственность и в полной мере сотрудничать для установления обстоятельств, - говорится в заявлении.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно министры иностранных дел "Большой семерки" в официальном уведомлении обвинили руководство РФ в сбитии рейса Малайзийских авиалиний MH17.