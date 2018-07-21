06:00 21.07.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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США будут помогать Украине проводить политику, направленную на "центральное" усиление государства

Соединенные Штаты приняли решение о выделении Украине очередного долларового транша для проведения мероприятий по усилению национальной безопасности. 

США будут помогать Украине проводить политику, направленную на

Об этом передает пресс-служба посольства Украины в США.

В официальном уведомлении украинского консульства говорится следующее: " Указанные средства будут направлены на предоставление нашей стране военной техники и снаряжения, другого оборудования и услуг военного назначения, логистического обеспечения и подготовку Вооруженных Сил Украины".

В Пентагоне еще раз подчеркнули, что будут продолжать поддерживать национальную безопасность Украины. Вашингтон одобряет начатый курс страны, направленный на последовательное движение по пути реформ сектора безопасности и обороны.

Напомним, что недавно комитет по вопросам ассигнованиям палаты представителей американского Конгресса предложил заложить еще 70 млн долларов для помощи Украине по реформированию оборонных и административных институций. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", в марте президент США Дональд Трамп подписал указ о реализации программы экономической помощи для Украины.


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