В США сказали через какое время смогут разоружить Северную Корею

Денуклеаризация Корейского полуострова технически может быть проведена за год времени, однако скорее всего, этого не произойдет.
Об этом заявил директор национальной разведки США Дэниэл Коутс, передает Reuters.
Он отметил, что это очень сложный процесс и госсекретарь США Майк Помпео специально обозначил длительные временные рамки.
Также, глава нацразведки США признал, что северокорейские власти ранее не всегда выполняли договоренности, заключенные с прежними администрациями США. Вместе с тем, действующее американское правительство прилагает все усилия чтобы такого не повторилось.
Как сообщал "УРА-Информ", 27 апреля состоялась историческая встреча между лидерами Южной и Северной Корей М Чжэ Ином и Ким Чен Ыном соответственно. Стороны, в частности, подписали декларацию об установлении мира и прекращении любых враждебных действий друг к другу. Кроме того, было договорено о полной денуклеаризации Корейского полуострова.