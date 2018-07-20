16:33 20.07.2018 | Политика | Новости
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В США сказали через какое время смогут разоружить Северную Корею

Денуклеаризация Корейского полуострова технически может быть проведена за год времени, однако скорее всего, этого не произойдет.

В США сказали через какое время смогут разоружить Северную Корею

Об этом заявил директор национальной разведки США Дэниэл Коутс, передает Reuters.

Он отметил, что это очень сложный процесс и госсекретарь США Майк Помпео специально обозначил длительные временные рамки.

Также, глава нацразведки США признал, что северокорейские власти ранее не всегда выполняли договоренности, заключенные с прежними администрациями США. Вместе с тем, действующее американское правительство прилагает все усилия чтобы такого не повторилось.

Как сообщал "УРА-Информ", 27 апреля состоялась историческая встреча между лидерами Южной и Северной Корей М Чжэ Ином и Ким Чен Ыном соответственно. Стороны, в частности, подписали декларацию об установлении мира и прекращении любых враждебных действий друг к другу. Кроме того, было договорено о полной денуклеаризации Корейского полуострова.


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