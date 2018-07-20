В США политику Путина сравнили со Сталиным

Об этом передает издание Голос Америки.

Отметим, что американский чиновник, провел параллель между Путиным и советским диктатором Сталиным в попытках вернуть контроль над Украиной, запугать и подчинить страны Балтии.

Он также напомнил о многочисленных жертвах сталинского режима в Украине.

Кроме того ,он подчеркнул, что США предоставили летальное оружие Украине, для полной защиты. Также политик добавил, что для вступления в НАТО Украина пока не готова, так как, вступление Украины автоматически будет означать войну НАТО с Россией.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", президент Российской Федерации Владимир Путин пригрозил Западу "последствиями" в случае включения Украины и Грузии в НАТО. Так, Путин заявил, что безопасность и стабильность в Европе зависит от расширения сотрудничества и восстановления доверие.