09:57 20.07.2018 | Политика | Новости
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В США политику Путина сравнили со Сталиным

Председатель комитета по внутренней безопасности палаты представителей конгресса США, республиканец Майкл Маккол считает, что российский президент применяет военное давление и кибернападения, чтобы надавить на Киев и заставить его "вернуться в лоно".

В США политику Путина сравнили со Сталиным

Об этом передает издание Голос Америки.

Отметим, что американский чиновник, провел параллель между Путиным и советским диктатором Сталиным в попытках вернуть контроль над Украиной, запугать и подчинить страны Балтии.

Он также напомнил о многочисленных жертвах сталинского режима в Украине.

Кроме того ,он подчеркнул, что США предоставили летальное оружие Украине, для полной защиты. Также политик добавил, что для вступления в НАТО Украина пока не готова, так как, вступление Украины автоматически будет означать войну НАТО с Россией.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", президент Российской Федерации Владимир Путин пригрозил Западу "последствиями" в случае включения Украины и Грузии в НАТО. Так, Путин заявил, что безопасность и стабильность в Европе зависит от расширения сотрудничества и восстановления доверие.


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