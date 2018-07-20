В России подтвердили, что Путин предложил Трампу сделку по "ЛДНР"

Об этом в пятницу сообщил посол РФ в США Анатолий Антонов, передает "Интерфакс".

В дальнейшие подробности посол вдаваться не стал. В то же время, как рассказал источник агентства , инициатива о проведении референдума в Донбассе не беспочвенна, однако такого варианта как в Крыму ожидать не следует.

Так речь идет о том, чтобы жители Донбасса законным способом могли в правовом поле высказаться относительно предоставления отдельным районам автономии в составе Украины, чтобы Киев предоставил региону соответствующие политические права.

В "ЛДНР" пока не в курсе этой инициативы и заявляют о приверженности минским соглашениям.

Как сообщал "УРА-Информ", на встрече в Хельсинки Путин предложил провести в Донбассе референдум под эгидой международных организаций, на котором жители непризнанных республик сами определят статус своих территорий.