В России подтвердили, что Путин предложил Трампу сделку по "ЛДНР"

В России подтвердили, что на встрече в Хельсинки президент Владимир Путин представил президенту США Дональду Трампу несколько предложений по разрешению конфликта в Донбассе.
Об этом в пятницу сообщил посол РФ в США Анатолий Антонов, передает "Интерфакс".
В дальнейшие подробности посол вдаваться не стал. В то же время, как рассказал источник агентства , инициатива о проведении референдума в Донбассе не беспочвенна, однако такого варианта как в Крыму ожидать не следует.
Так речь идет о том, чтобы жители Донбасса законным способом могли в правовом поле высказаться относительно предоставления отдельным районам автономии в составе Украины, чтобы Киев предоставил региону соответствующие политические права.
В "ЛДНР" пока не в курсе этой инициативы и заявляют о приверженности минским соглашениям.
Как сообщал "УРА-Информ", на встрече в Хельсинки Путин предложил провести в Донбассе референдум под эгидой международных организаций, на котором жители непризнанных республик сами определят статус своих территорий.