15:42 20.07.2018 | Политика | Новости
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В Италии министра-евроскептика подозревают в коррупции

Прокуратура итальянского города Кампобассо проводит расследование в отношении министра европейских отношений Паоло Савоны по подозрению в банковских махинациях.

В Италии министра-евроскептика подозревают в коррупции

Об этом сообщает агентство ANSA.

Расследование касается периода, когда Савона входил в руководство банка Unicredit. Вместе с ним в деле фигурируют еще 22 человека.

Прокуратура расследует среди прочего обстоятельства предоставления банком Unicredit займа на строительство ветровой электростанции в области Молизе в центральной Италии.

Расследование охватывает период с 2005 по 2013 годы и продолжается уже полгода. Сейчас прокуратура просит расширить временные рамки предварительного расследования.

Савона в итальянском правительстве получил пост министра европейских отношений, после того как его назначения на пост главы Минфина заблокировал президент страны Серджо Маттарелла, ссылаясь на его оппозицию к единой валюте за заявления о необходимости выхода из еврозоны. 

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Одесской области сотрудники Служба безопасности Украины задержали руководителя районного отдела полиции области. Офицер попался на взятке. В течение года полковник полиции требовал деньги у частного предпринимателя за не привлечение к уголовной ответственности и беспрепятственное проведение сделок с металлоломом.


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