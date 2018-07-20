В Италии министра-евроскептика подозревают в коррупции

Об этом сообщает агентство ANSA.

Расследование касается периода, когда Савона входил в руководство банка Unicredit. Вместе с ним в деле фигурируют еще 22 человека.

Прокуратура расследует среди прочего обстоятельства предоставления банком Unicredit займа на строительство ветровой электростанции в области Молизе в центральной Италии.

Расследование охватывает период с 2005 по 2013 годы и продолжается уже полгода. Сейчас прокуратура просит расширить временные рамки предварительного расследования.

Савона в итальянском правительстве получил пост министра европейских отношений, после того как его назначения на пост главы Минфина заблокировал президент страны Серджо Маттарелла, ссылаясь на его оппозицию к единой валюте за заявления о необходимости выхода из еврозоны.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Одесской области сотрудники Служба безопасности Украины задержали руководителя районного отдела полиции области. Офицер попался на взятке. В течение года полковник полиции требовал деньги у частного предпринимателя за не привлечение к уголовной ответственности и беспрепятственное проведение сделок с металлоломом.