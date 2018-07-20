Трамп распорядился пригласить Путина в Вашингтон

Он предлагает российскому президенту посетить Вашингтон этой осенью. Об этом на своей странице в Twitter в пятницу, 20 июля, сообщил представитель Белого Дома Сара Сандерс.

Со слов представителя Белого Дома "обсуждения уже ведутся".

Она также написала, что президенты США и России согласовали "постоянный диалог на рабочем уровне между сотрудниками Советов безопасности двух стран".

Напомним, как сообщал УРА-Информ, вчера Трамп заявил, что "с нетерпением" ожидает новой встречи с Путиным. Глава США подчеркнул, что его саммит с Путыним имел огромный успех, а на новой встрече стороны приступят к имплементации некоторых из обсужденных вопросов. В частности, такими вопросами глава США назвал борьбу с терроризмом и вопрос Украины.