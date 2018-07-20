12:15 20.07.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Суд ООН напомнил России об обязательствах снять запрет с Меджлиса

Международный суд ООН в Гааге направил в России требование о возобновлении работы Меджлиса крымскотатарского народа.

Суд ООН напомнил России об обязательствах снять запрет с Меджлиса

Об этом на своей странице в Facebook сообщила заместитель министра иностранных дел Украины Лана Зеркаль.

Она добавила, что 19 апреля этого года Украина обратилась в суд с просьбой подтвердить, что Россия обязана отменить запрет деятельности Меджлиса в соответствии с приказом Международного суда ООН.

В дальнейшей переписке с Судом Россия, в лучших традициях сталинского режима, пыталась убедить всех, что крымские татары хорошо живут в условиях оккупации. Эти объяснения не отвлекли внимание Суда от главного - Приказ суда не выполнен. Поэтому суд прямо обратил внимание России, что приказ является обязательным и требует принятия конкретных мер.

Как ранее сообщал "УРА-Информ", представители Меджлиса крымскотатарского народа сообщают, что власти РФ намерены выдавить коренное население полуострова и заселить его бурами - африканцами европейского происхождения.


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