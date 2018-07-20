Россия продолжает распространять дезинформацию на территории США

Об этом пишет "Новое время" со ссылкой на заявление директора ФБР Кристофера Рэя.

На открытии Аспенского форума по безопасности в штате Колорадо Рэй поддержал вывод американских спецслужб относительно вмешательства Москвы в президентские выборы 2016 года. Он также отверг заявления Президента России Владимира Путина, что его страна не причастна к вмешательству в американские выборы.

ФБР отвергли и предложение Путина о предоставлении доступа американским прокурорам к 12 россиянам, которых обвиняют во вмешательстве в выборы 2016 года, в обмен на разрешение российским прокурорам, которые преследуют критика Кремля Уильяма Браудера, допросить нескольких американцев.

Как сообщал "УРА-Информ", 16 июля в Хельсинки за закрытыми дверями состоялась официальная встреча Дональда Трампа и Владимира Путина. На итоговой пресс-конференции стороны отметили прогресс в улучшении двусторонних отношений. Ранее Трамп заявлял, что нет оснований считать, что Россия организовала хакерские атаки во время президентских выборов в США в 2016 году, чтобы помочь ему победить.