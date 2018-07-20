Россия никогда не примет жителей Донбасса в состав федерации, - Климкин

По его словам, российские оккупационные власти сделают все возможное, чтобы волеизлияние народы было на стороне бандформирований. На сегодняшний день реинтеграция восточных территорий Украины возможна и будет проходить лишь при условии выполнения обеими конфликтующими сторонами Минских договоренностей.

"Но одну вещь стоит четко уяснить: Россию Донбасс совершенно не интересует, и наши, украинские граждане в Донбассе, конечно, тоже. Вспомните русские пассажи о федерализации Украины, и вы сразу поймете, что это не про Донбасс. Это своего рода «репетиция», которую Кремлевский режим толкать, чтобы развалить нашу страну. Им этого сделать не удастся", - подчеркнул Климкин.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в России подтвердили, что на встрече в Хельсинки президент Владимир Путин представил президенту США Дональду Трампу несколько предложений по разрешению конфликта в Донбассе.