20:20 20.07.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Россия никогда не примет жителей Донбасса в состав федерации, - Климкин

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что восточные территории Украины являются лишь стратегической целью на пути полной оккупации Левобережной Украины. Об этом он поделился с украинскими журналистами. 

Россия никогда не примет жителей Донбасса в состав федерации, - Климкин

По его словам, российские оккупационные власти сделают все возможное, чтобы волеизлияние народы было на стороне бандформирований. На сегодняшний день реинтеграция восточных территорий Украины возможна и будет проходить лишь при условии выполнения обеими конфликтующими сторонами Минских договоренностей. 

"Но одну вещь стоит четко уяснить: Россию Донбасс совершенно не интересует, и наши, украинские граждане в Донбассе, конечно, тоже. Вспомните русские пассажи о федерализации Украины, и вы сразу поймете, что это не про Донбасс. Это своего рода «репетиция», которую Кремлевский режим толкать, чтобы развалить нашу страну. Им этого сделать не удастся", - подчеркнул Климкин. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в России подтвердили, что на встрече в Хельсинки президент Владимир Путин представил президенту США Дональду Трампу несколько предложений по разрешению конфликта в Донбассе.


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