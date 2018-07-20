Путин предложил Трампу провести референдум на Донбассе - Bloomberg

Такое предложение он сделал что бы, по его мнению, "положить конец военному конфликту". Как сообщает в пятницу, 20 июля, Bloomberg, ссылаясь данные на двух людей, присутствовавших на закрытой встрече, во время закрытой части переговоров в Хельсинки Путин также добавил что все должно происходить под эгидой международного сообщества.

По словам одного из собеседников источника, Трамп попросил Путина не говорить об идее референдума на пресс-конференции и дать время президенту США на обдумывание данной идеи.

Вместе с тем пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отказался комментировать детали разговоров об Украине на саммите, лишь добавил, что "обсуждались некоторые новые идеи. Они будут прорабатываться".

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Хельсинке на пресс-конференции Путин сообщил что для России вопрос Крыма закрыт.