11:58 20.07.2018 | Политика | Новости
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Правительство Ливии отказалось строить убежища для беженцев

Премьер-министр Ливии Фаиз аль-Сарадж решительно отверг предложение Евросоюза  создать в этой североафриканской стране центры для приема беженцев.

Правительство Ливии отказалось строить убежища для беженцев

Об этом лидер правительства рассказал в интервью немецкому изданию Bild, добавив, что власти страны категорически против такого решения ЕС.

Так же Ливия не согласна получать от ЕС средства на строительство и эксплуатацию таких центров, подчеркнул он.

Ливийский премьер отметил, что Ливия - лишь транзитная страна для мигрантов, стремящихся попасть в Европу. Поэтому ЕС следует "больше говорить со странами", откуда идет основной поток беженцев и "усиливать давление" именно там, отметил глава сирийского правительства.

Несмотря на несогласие сотрудничать с ЕС в вопросе сооружения центров для размещения беженцев, Фаиз аль-Сарадж призвал Евросоюз к совместной борьбе с контрабандистами.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", бывший министр обороны Украины Михаил Ежель получил статус беженца в Беларуси. Так, суд рассмотрел просьбу прокурора по делу, об осуществлении специального судебного производства в отношении Ежеля.


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