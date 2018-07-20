11:35 20.07.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Польша не будет отгораживаться забором от Украины

Правительство Польши приняло решение не строить на границе с Беларусью и Украиной заграждения от диких кабанов.

Польша не будет отгораживаться забором от Украины

Такое решение Польша приняла на основе профессиональной оценки Европейского агентства безопасности пищевой продукции, которая критически высказалась относительно эффективности этого заграждения для защиты от африканской чумы свиней.

Министр сельского хозяйства страны Ян Кшиштоф Ардановски отметил, что возведение такого забора не будет эффективным.

Однако, ведомство считает целесообразным заграждения на незначительных участках местности и создание небольших ловушек.

Средства, которые планировали потратить на строительство заграждения, используют на защиту от АЧС в фермерских хозяйствах. Кроме того, вероятно, из этих средств будет финансироваться деятельность охотничьих обществ по отстрелу диких кабанов.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ",министр земледелия Польши Кшиштоф Юргель заявил, что его государство с сентября текущего года планирует начать  строить забор на границе с Украиной и Беларусью. Такое решение было принято из-за того, чтобы в первую очередь предотвратить миграцию диких кабанов и распространение африканской чумы свиней.


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