Пограничники готовятся взять под контроль ОРДЛО

Он отметил, что ключевой задачей Госпогранслужбы является подготовка к восстановлению суверенитета и территориальной целостности Украины на территории ОРДЛО. Он добавил, что по недавно презентованной Стратегии восстановления целостности Украины и деоккупации Донбасса "Механизм малых шагов" будет происходить полная реинтеграция Донбасса в экономическое, правовое и гуманитарное пространство Украины. На Госпогранслужбу ложится значительное количество работы и ответственность за восстановление госграницы.

Троян отметил, что важную роль играет авиационная безопасность госграницы.

Именно для этого Украина договорилась о закупке новых вертолетов для МВД. Основными задачами авиационного пограничного подразделения станут: круглосуточный воздушный мониторинг госграницы и оперативное реагирование на его нарушение; дистанционный контроль за локальными участками границы в режиме реального времени; ведения десантно-штурмовых действий для борьбы с противоправной деятельностью на границе.

Как сообщал "УРА-Информ", жителям оккупированного Донбасса предоставили выплаты по пенсиям. Кроме того, в мобильных передвижных отделениях "Ощадбанка" можно проводить другие финансовые операции.