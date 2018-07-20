13:07 20.07.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Пограничники готовятся взять под контроль ОРДЛО

Пограничники готовятся взять под контроль ОРДЛО. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на заявление заместителя Министра внутренних дел Вадима Трояна.

Пограничники готовятся взять под контроль ОРДЛО

Он отметил, что ключевой задачей Госпогранслужбы является подготовка к восстановлению суверенитета и территориальной целостности Украины на территории ОРДЛО. Он добавил, что по недавно презентованной Стратегии восстановления целостности Украины и деоккупации Донбасса "Механизм малых шагов" будет происходить полная реинтеграция Донбасса в экономическое, правовое и гуманитарное пространство Украины. На Госпогранслужбу ложится значительное количество работы и ответственность за восстановление госграницы.

Троян отметил, что важную роль играет авиационная безопасность госграницы.

Именно для этого Украина договорилась о закупке новых вертолетов для МВД. Основными задачами авиационного пограничного подразделения станут: круглосуточный воздушный мониторинг госграницы и оперативное реагирование на его нарушение; дистанционный контроль за локальными участками границы в режиме реального времени; ведения десантно-штурмовых действий для борьбы с противоправной деятельностью на границе.

Как сообщал "УРА-Информ", жителям оккупированного Донбасса предоставили выплаты по пенсиям. Кроме того, в мобильных передвижных отделениях "Ощадбанка" можно проводить другие финансовые операции.


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