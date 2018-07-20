Итальянский министр назвал законной аннексию Крыма

Об этом сказал в интервью The Washington Post.

По его словам, был референдум, и 90 процентов людей проголосовали за возвращение Крыма в состав Российской Федерации, - сказал Сальвини, отвечая на ремарку журналиста о незаконности псевдореферендума в 2016 году.

Министр считает, что в Украине произошла фальшивая революция, которая финансировалась иностранными державами - подобно арабским революциям. Есть некоторые исторически российские зоны с русской культурой и традициями, которые законно принадлежат Российской Федерации, - добавил глава МВД.

Сальвини подтвердил свою приверженность отмене европейских санкций против РФ, потому что они не доказали свою пользу, и, согласно данным, они нанесли ущерб итальянскому экспорту.

Как сообщал "УРА-Информ", спикер Палаты представителей Соединенных Штатов Пол Райан во вторник, 17 июля, заявил о готовности рассмотреть дополнительные санкции против России.