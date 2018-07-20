Депутаты в течение восьмой сессии парламент принял 46 законов

В среднем за них голосовали 245 депутатов. Такие данные в четверг, 19 июля, опубликовала КИУ по анализу результатов голосований Рады, проведенных за время работы восьмой сессии Верховной Рады.

При этом в течение февраля-июля 2018 в среднем за принятые законы голосовали 78% народных депутатов Народного Фронта, 72% - Радикальной партии Олега Ляшко и 70% - Блока Петра Порошенко.

Также принятые законы поддерживали 67% депутатов "Самопомощи". Значительно меньше голосов "за" отдавали внефракционных депутаты - 46% и депутаты ВО "Батькивщина" - 43%. Меньше поддерживали приняты законы депутаты "Возрождение" - 30%, "Воля народа" - 28% и "Оппозиционного блока" - 21%. Депутаты Опоблока не отдали ни одного голоса за 25 законов.

Всего за время работы восьмой сессии было принято 46 законов, не считая законов о ратификаций. В среднем за них голосовали 245 народных депутатов.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 79 народных депутатов почти не голосовали в июне, пропустив 90% голосований, из них 12 - не проголосовали ни разу за месяц.