Денисова обратилась к советнику Путина по состоянию Сенцова

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась к советнику президента России Михаила Федотова с требованием сообщили о состоянии здоровья украинского политзаключенного режиссера Олега Сенцова.
Денисова на своей странице в Facebook, в связи с информацией, что у Олега произошл второй кризис, она просит проинформировать о действительном состоянии здоровья Сенцова и предоставить соответствующие подтверждающие документы.
Кроме того, Денисова написала обращение генсеку Совета Европы Турбьёрн Ягланд, Верховному комиссару ООН по правам человека Зейд Раад аль Хусейну и Комиссару СЕ по правам человека Дуни Миятович.
Омбудсмен просит способствовать медицинскому обследованию Сенцова украинскими и иностранными врачами и его освобождению на гуманитарных основаниях.
Сейчас Сенцов голодает уже 68 дней.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", состояние украинского политзаключенного Олега Сенцова ухудшается. Неделю назад у него был второй кризис. Он плохо выглядит. Очень бледный. Ходит сам. Около недели назад у него был второй кризис по здоровью.