13:50 20.07.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Денисова обратилась к советнику Путина по состоянию Сенцова

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась к советнику президента России Михаила Федотова с требованием сообщили о состоянии здоровья украинского политзаключенного режиссера Олега Сенцова.

Денисова обратилась к советнику Путина по состоянию Сенцова

Денисова на своей странице в Facebook, в связи с информацией, что у Олега произошл второй кризис, она просит проинформировать о действительном состоянии здоровья Сенцова и предоставить соответствующие подтверждающие документы.

Кроме того, Денисова написала обращение генсеку Совета Европы Турбьёрн Ягланд, Верховному комиссару ООН по правам человека Зейд Раад аль Хусейну и Комиссару СЕ по правам человека Дуни Миятович.

Омбудсмен просит способствовать медицинскому обследованию Сенцова украинскими и иностранными врачами и его освобождению на гуманитарных основаниях.

Сейчас Сенцов голодает уже 68 дней.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", состояние украинского политзаключенного Олега Сенцова ухудшается. Неделю назад у него был второй кризис. Он плохо выглядит. Очень бледный. Ходит сам. Около недели назад у него был второй кризис по здоровью.


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