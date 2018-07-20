Денисова обратилась к советнику Путина по состоянию Сенцова

Денисова на своей странице в Facebook, в связи с информацией, что у Олега произошл второй кризис, она просит проинформировать о действительном состоянии здоровья Сенцова и предоставить соответствующие подтверждающие документы.

Кроме того, Денисова написала обращение генсеку Совета Европы Турбьёрн Ягланд, Верховному комиссару ООН по правам человека Зейд Раад аль Хусейну и Комиссару СЕ по правам человека Дуни Миятович.

Омбудсмен просит способствовать медицинскому обследованию Сенцова украинскими и иностранными врачами и его освобождению на гуманитарных основаниях.

Сейчас Сенцов голодает уже 68 дней.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", состояние украинского политзаключенного Олега Сенцова ухудшается. Неделю назад у него был второй кризис. Он плохо выглядит. Очень бледный. Ходит сам. Около недели назад у него был второй кризис по здоровью.