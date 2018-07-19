В Турции прекратил действовать режим чрезвычайного положения, введенный в стране после попытки государственного переворота летом 2016 года.
В четверг утром, 19 июля, турецкие власти заявили, что отказались от его дальнейшего продления. Как сообщает Financial Times, ссылаясь на пресс-службу президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, власти страны намерены продолжить борьбу с организацией FETO оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, которого Анкара считает организатором попытки путча.
При этом, в случае необходимости чрезвычайное положение может быть введено вновь.
Напомним, на прошлой неделе в Турции анонсировали отмену чрезвычайного положения, мотивируя решением властей далее не продлевать его.
Как сообщал УРА-Информ, за последние два года в стране задержали более 160 тысяч человек. Столько же государственных служащих уволили.