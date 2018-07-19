07:30 19.07.2018 | Политика | Новости
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В Турции прекратил действовать режим чрезвычайного положения

В Турции прекратил действовать режим чрезвычайного положения, введенный в стране после попытки государственного переворота летом 2016 года.

В Турции прекратил действовать режим чрезвычайного положения

В четверг утром, 19 июля, турецкие власти заявили, что отказались от его дальнейшего продления. Как сообщает Financial Times, ссылаясь на пресс-службу президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, власти страны намерены продолжить борьбу с организацией FETO оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, которого Анкара считает организатором попытки путча.

При этом, в случае необходимости чрезвычайное положение может быть введено вновь.

Напомним, на прошлой неделе в Турции анонсировали отмену чрезвычайного положения, мотивируя решением властей далее не продлевать его.

Как сообщал УРА-Информ, за последние два года в стране задержали более 160 тысяч человек. Столько же государственных служащих уволили.


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