В НАТО ответили Трампу на его слова о Черногории

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Трамп накануне выразил сомнения относительно обязательств США защищать в случае нападения таких "маленьких" союзников, как Черногория. При этом Трамп назвал черногорцев "очень агрессивными".

Представитель НАТО в ответ заявил, что статья 5 Североатлантического договора остается "безусловной и железной", и подтвердил, что "нападение на одного является нападением на всех".

За всю историю НАТО статья 5 применялась только один раз - государства НАТО присоединились к американским военным в Афганистане в ответ на теракты 11 сентября.

Черногория также отправляла военных в Афганистан, хотя тогда еще не входила в Альянс.