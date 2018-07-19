13:50 19.07.2018 | Политика | Новости
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В НАТО ответили Трампу на его слова о Черногории

В НАТО отреагировали на слова президента США Дональда Трампа о Черногории, подтвердив свою готовность к коллективной обороне.

В НАТО ответили Трампу на его слова о Черногории

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Трамп накануне выразил сомнения относительно обязательств США защищать в случае нападения таких "маленьких" союзников, как Черногория. При этом Трамп назвал черногорцев "очень агрессивными".

Представитель НАТО в ответ заявил, что статья 5 Североатлантического договора остается "безусловной и железной", и подтвердил, что "нападение на одного является нападением на всех".

За всю историю НАТО статья 5 применялась только один раз - государства НАТО присоединились к американским военным в Афганистане в ответ на теракты 11 сентября.

Черногория также отправляла военных в Афганистан, хотя тогда еще не входила в Альянс.


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