Украина присоединилась к решению ЕС о санкциях против России

Среди них и Украина. Об этом сообщается на сайте дипломатической службы ЕС.

Страны-кандидаты Черногория и Албания, член Европейской экономической зоны Норвегия, а также Украина и Грузия обеспечат, чтобы их национальная политика соответствовала общему решению Евросоюза, продлившему ограничительные меры до 23 июня 2019 года.

Напомним, что 19 июля стало известно, что российское правительство разрабатывает пакет санкций против Украины. В нем прописаны меры, которые пропишутся виде указа президента и станут частью "общей концепции по снижению негативного влияния антироссийских санкций на экономику".