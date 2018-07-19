09:14 19.07.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Суд признал РФ агрессором и обязал выплатить компенсации переселенцам

Хмельницкий горрайонный суд признал Российскую Федерацию агрессором в Украине и требует взыскать с оккупанта 20 тыс. евро в пользу Юлии Горбуновой и ее малолетнего сына, которые вынужденно покинули поселок Краснодон Луганской области.

Суд признал РФ агрессором и обязал выплатить компенсации переселенцам

Об этом говорится в решении суда 10 июля.

По мнению истца, РФ нарушает все законы и права человека, которые приводят к невозможности проживания в Донецкой и Луганской областях. Поэтому ей вместе с сыном пришлось оставить поселок Краснодон в марте 2015 года.

Суд выяснил, что поселок в результате оккупации было преобразовано в непригодное для жизни пересеченной человека.

Так, судом было установлено, что РФ является государством-агрессором, которая осуществила вооруженную агрессию по Украине, оккупировав часть территории Украины, нарушила нормы и принципы Устава ООН, Всеобщей декларации прав человека, Будапештского меморандума, Хельсинкского заключительного акта совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе от 01.08.1975 г.. и Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", министерство юстиции планирует подать еще один иск против Российской Федерации в Европейский суд по правам человека. Он будет касаться украинских политзаключенных.


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