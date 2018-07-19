Суд признал РФ агрессором и обязал выплатить компенсации переселенцам

Об этом говорится в решении суда 10 июля.

По мнению истца, РФ нарушает все законы и права человека, которые приводят к невозможности проживания в Донецкой и Луганской областях. Поэтому ей вместе с сыном пришлось оставить поселок Краснодон в марте 2015 года.

Суд выяснил, что поселок в результате оккупации было преобразовано в непригодное для жизни пересеченной человека.

Так, судом было установлено, что РФ является государством-агрессором, которая осуществила вооруженную агрессию по Украине, оккупировав часть территории Украины, нарушила нормы и принципы Устава ООН, Всеобщей декларации прав человека, Будапештского меморандума, Хельсинкского заключительного акта совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе от 01.08.1975 г.. и Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", министерство юстиции планирует подать еще один иск против Российской Федерации в Европейский суд по правам человека. Он будет касаться украинских политзаключенных.