Состояние здоровья Сенцова резко ухудшается

Об этом сообщает cо ссылкой на адвоката Дмитрия Динзе журналист Антон Наумлюк в Facebook.

Он плохо выглядит. Очень бледный. Ходит сам. Около недели назад у него был второй кризис по здоровью. Стало плохо и его хотели госпитализировать для того, чтобы поставить на полноценное принудительное кормление, чтобы вливать больше смеси. Он отказался, и его оставили в колонии с условием, что смесь он будет принимать сам под присмотром врача. Принимает в день по две ложки. Содержится в палате, с голодовки уходить не собирается.

Также он уточнил, что Сенцов выразил недоумение по поводу того, что украинские власти свернули активную кампанию поддержки украинских политзаключенных.

Как сообщал "УРА-Информ", режиссер Олег Сенцов был задержан в Крыму 11 мая 2014 года. Его обвинили в подготовке теракта, а также в хранении оружия и взрывчатки. Суд приговорил Сенцова к 20 годам колонии.