15:52 19.07.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
100199286:roman_z

Состояние здоровья Сенцова резко ухудшается

Состояние украинского политзаключенного Олега Сенцова ухудшается. Неделю назад у него был второй кризис.

Состояние здоровья Сенцова резко ухудшается

Об этом сообщает cо ссылкой на адвоката Дмитрия Динзе журналист Антон Наумлюк в Facebook.

Он плохо выглядит. Очень бледный. Ходит сам. Около недели назад у него был второй кризис по здоровью. Стало плохо и его хотели госпитализировать для того, чтобы поставить на полноценное принудительное кормление, чтобы вливать больше смеси. Он отказался, и его оставили в колонии с условием, что смесь он будет принимать сам под присмотром врача. Принимает в день по две ложки. Содержится в палате, с голодовки уходить не собирается.

Также он уточнил, что Сенцов выразил недоумение по поводу того, что украинские власти свернули активную кампанию поддержки украинских политзаключенных.

Как сообщал "УРА-Информ", режиссер Олег Сенцов был задержан в Крыму 11 мая 2014 года. Его обвинили в подготовке теракта, а также в хранении оружия и взрывчатки. Суд приговорил Сенцова к 20 годам колонии.


Поделиться
Читайте также:
 
Из-за Щербицкого в офис к коммунистам нагрянула киберполиция Президент России выступил против развертывания новых баз НАТО В Луцке на ходу загорелся троллейбус Украинцы продолжают игнорировать вакцинацию
Фоторепортаж
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив