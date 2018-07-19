Россия может применить ответные санкции против Украины

Министерство юстиции Украины предполагает, что РФ может применить ответные санкции против страны. Об этом сообщила первый заместитель министра юстиции Украины Наталья Бернацкая.
Так, по словам замминистра, украинская сторона официально не контактирует с РФ и узнала о возможном введении санкций из российских СМИ.
Предполагается, что такие меры ограничения могут быть приняты в отношении украинских политиков.
Однако, гражданам страны боятся нечего, так как санкции страны-агрессора вряд ли нанесут вред кому-то в Украине.
По словам Бернацкой, сейчас уже разработаны первые санкционные списки, и на этом полика Украины не остановится.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", лидеры Европейского союза вновь продлили экономические санкции в отношении России за ее агрессию в Украине. Сообщается, что президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель призвали лидеров продлить санкции после предоставления информации о состоянии выполнения Минских соглашений.