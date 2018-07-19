Россия может применить ответные санкции против Украины

Так, по словам замминистра, украинская сторона официально не контактирует с РФ и узнала о возможном введении санкций из российских СМИ.

Предполагается, что такие меры ограничения могут быть приняты в отношении украинских политиков.

Однако, гражданам страны боятся нечего, так как санкции страны-агрессора вряд ли нанесут вред кому-то в Украине.

По словам Бернацкой, сейчас уже разработаны первые санкционные списки, и на этом полика Украины не остановится.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", лидеры Европейского союза вновь продлили экономические санкции в отношении России за ее агрессию в Украине. Сообщается, что президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель призвали лидеров продлить санкции после предоставления информации о состоянии выполнения Минских соглашений.