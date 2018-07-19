17:19 19.07.2018 | Политика | Новости
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Путин пригрозил Западу последствиями в случае включения Украины и Грузии в НАТО

Президент Российской Федерации Владимир Путин пригрозил Западу "последствиями" в случае включения Украины и Грузии в НАТО. Об этом он заявил сегодня в ходе встречи с послами и постпредами России.

Путин пригрозил Западу последствиями в случае включения Украины и Грузии в НАТО

Так, Путин заявил, что безопасность и стабильность в Европе зависит от расширения сотрудничества и восстановления доверие. Вместо этого, по словам Путина, сейчас происходит "развертывание у российских границ новых баз и военной инфраструктуры НАТО".

На подобные агрессивные шаги, которые представляют прямую угрозу России, будем реагировать соразмерно. Нашим коллегам, которые играют на обострение, стремятся включить в том числе, скажем, Украину или Грузию в "военную орбиту" альянса, следовало бы подумать о возможных последствиях такой безответственной политики.


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