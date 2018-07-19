Президент России выступил против развертывания новых баз НАТО

Соответствующие заявление лидер РФ сделал на совещании в Министерстве иностранных дел.

Путин считает, что на сегодняшний день безопасность и стабильность в Европе возможны только при восстановлении доверия между сторонами. По его мнению, если это произойдет, то сотрудничество между странами будет развиваться намного больше чем сейчас. В связи с этим не нужно развертывать у российских границ новые базы и военную инфраструктуру НАТО.

Напоследок президент России добавил, что на размещение новых военных баз НАТО последует "соразмерная реакция".

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Россия по большей части утратила свое влияние на Балканах: 9 из 12 стран региона входят в НАТО, и все балканские страны либо являются членами ЕС, либо хотят в него вступить. Но все же Кремль не сдается и ведет почти неприкрытую войну против сделки между Грецией и Македонией.