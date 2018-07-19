15:57 19.07.2018 | Политика | Новости
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Президент России выступил против развертывания новых баз НАТО

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что его коллеги непринужденно ответят на размещение военных баз НАТО возле границ их государства.

Президент России выступил против развертывания новых баз НАТО

Соответствующие заявление лидер РФ сделал на совещании в Министерстве иностранных дел.

Путин считает, что на сегодняшний день безопасность и стабильность в Европе возможны только при восстановлении доверия между сторонами. По его мнению, если это произойдет, то сотрудничество между странами будет развиваться намного больше чем сейчас. В связи с этим не нужно развертывать у российских границ новые базы и военную инфраструктуру НАТО.

Напоследок президент России добавил, что на размещение новых военных баз НАТО последует "соразмерная реакция".

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Россия по большей части утратила свое влияние на Балканах: 9 из 12 стран региона входят в НАТО, и все балканские страны либо являются членами ЕС, либо хотят в него вступить. Но все же Кремль не сдается и ведет почти неприкрытую войну против сделки между Грецией и Македонией.


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