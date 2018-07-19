Порошенко предложил Марокко отменить визы для украинцев

Об этом сообщает пресс-служба Президента.

Кроме того, Порошенко принял верительные грамоты посла Великого Герцогства Люксембург в Украине Жерара Леона Пьера Филипса и Посла Кыргызской Республики в Украине Жусупбека Шариповича Шарипова.

Порошенко с послами обсудил вопросы усиления сотрудничества между странами и активизации международного и торгового взаимодействия.

Как сообщал "УРА-Информ", Украина и Сербия расширили соглашение о безвизовом режиме. Теперь украинцы смогут находиться в этой стране без виз 90 дней.