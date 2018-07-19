17:55 19.07.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Порошенко предложил Марокко отменить визы для украинцев

Президент Украины Петр Порошенко принял верительные грамоты посла Королевства Марокко в Украине госпожа Фауз Эль Ашаби и предложил Марокко отменить визы для украинских туристов.

Порошенко предложил Марокко отменить визы для украинцев

Об этом сообщает пресс-служба Президента.

Кроме того, Порошенко принял верительные грамоты посла Великого Герцогства Люксембург в Украине Жерара Леона Пьера Филипса и Посла Кыргызской Республики в Украине Жусупбека Шариповича Шарипова.

Порошенко с послами обсудил вопросы усиления сотрудничества между странами и активизации международного и торгового взаимодействия.

Как сообщал "УРА-Информ", Украина и Сербия расширили соглашение о безвизовом режиме. Теперь украинцы смогут находиться в этой стране без виз 90 дней.


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