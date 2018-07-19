Международный суд ООН требует, что бы Россия отчиталась о выполнении решения по Меджлису

Как сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины, 19 апреля 2017 года суд ООН в приказе обязал Российскую Федерацию "воздерживаться от ограничений на права крымскотатарского народа хранить свои представительские институты, включая Меджлис". Однако Россия этот приказ не выполнила.

В четверг, 19 июля, суд подтвердил обязательность выполнения данного приказа.

Украина также призывает Российскую Федерацию выполнить свои международные обязательства путем безусловной отмены запрета деятельности Меджлиса, как это предусмотрено текстом приказа Международного суда ООН в 2017 году.

При этом заместитель министра иностранных дел Украины Лана Зеркаль на своей странице в Facebook отметила, что для Украины это важный инструмент борьбы за права крымскотатарского народа и за восстановление действия органов, которые имеют наибольшую легитимность среди крымских татар.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 18 мая 2018 года Международный суд ООН также потребовал у России предоставить информацию о ходе исполнения приказа суда от 19 апреля 2017 года о возобновлении деятельности Меджлиса крымскотатарского народа в оккупированном Крыму.