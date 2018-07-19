14:30 19.07.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Мать политзаключенного Балуха не будет просить Путина о помиловании сына

Мать политзаключенного Балуха не будет просить Путина о помиловании сына, передает "Крым.Реалии" со ссылкой на заявление самой Натальи Балух.

Мать политзаключенного Балуха не будет просить Путина о помиловании сына

Женщина уверена, что если бы она просила Путина о помиловании Владимира Балуха, сын ее бы не понял. Ведь, по его мнению, просить - это признать свою вину, а Балух вину не может признать, так как ни в чем не виноват, - отмечает мать политзаключенного.

Напомним, Владимир Балуха задержали 8 декабря 2016 в собственном доме в Крыму. Его обвинили в хранении боеприпасов и приговорили к 3 годам и 5 месяцам лишения свободы в колонии-поселении.

Впоследствии против него открыли новое дело - после заявления начальника следственного изолятора об избиении. По второму делу ему вынесли приговор - пять лет колонии общего режима.

19 марта 2018 Балух объявил голодовку, протестуя против вердикта оккупационного суда. После 96 дней обычного голодания он принял решение перейти на сухую голодовку.

Как сообщал "УРА-Информ", уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова обратилась к президенту Украины Петру Порошенко за помощью. Она просит главу госудпарства помочь обменять украинских рыбаков судна "ЯМК-0041", задержанного 4 мая 2018 года Пограничной службой Российской Федерацией, на моряков "НОРДа", задержанных Государственной пограничной службой Украины.


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