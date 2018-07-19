Кабмин присвоил гранты президента 20 ученым

Всего на конкурс для получения грантов Президента Украины на 2018 отправились 95 кандидатов. По его результатам были отобраны 20 лучших проектов ученых, которые получат финансирование собственных научных исследований.

Работы победителей охватывают практически все научные направления. Речь идет о поддержке исследований по социальной безопасности, политических, географических, химических и экономических наук. Больше отобранных проектов - физико-математического или биологического направления.

В ближайшее время президент должен подписать утвержденное правительством Распоряжение, после чего ученые смогут получить средства.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", украинский политзаключенный в России, режиссер Олег Сенцов получил премию Ukrainian ID Award, основанную Международным экономически-гуманитарным форумом Ukrainian ID. Олег Сенцов стал первым лауреатом премии Ukrainian ID Award, основанной Ukrainian ID: Первый международный экономически гуманитарный форум, за несокрушимую силу в борьбе за идеалы свободы.