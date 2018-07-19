Из-за Щербицкого в офис к коммунистам нагрянула киберполиция

Об этом сообщила глава пресс-службы Департамента киберполиции Юлия Квитко.

По словам Квитко, подробности обысков в офисе Компартии будут объявлены после завершения следственных действий.

Как заявили представители Компартии, правоохранители пришли в офис с постановлением о закрытии сайта организации за размещение фото первого секретаря ЦК Компартии Украины Владимира Щербицкого.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в мае Служба безопасности Украины провела следственные действия у руководителей Коммунистической партии и обнаружила агитационные пророссийские материалы.