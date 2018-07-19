16:37 19.07.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Гульсум Алиеву отпустили из российского Следкома Алушты - ФОТО

Дочь фигуранта ялтинского "дела Хизб ут-Тахтрир" Гульсум Алиеву отпустили из российского следственного комитета Алушты. 

Гульсум Алиеву отпустили из российского Следкома Алушты - ФОТО

Об этом сообщает Крым.Реалии.

Как сообщили представители СМИ, сейчас Гульсум Алиева направляется домой. Причиной этому послужило то, что ее матери Наджие стало очень плохо.

При этом адвокат Эдем Семедляев задержанной отметил, что Алиеву арестовали  из-за изображения, которое она опубликовала в соцсети Facebook. На нем, по версии следствия, писатель или мыслитель назвал Россию грубым словом.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", 26 июня крымский татарин Эмир-Усеину Куку, фигурант ялтинского "дела Хизб ут-Тахрир", объявил голодовку.

Министерство иностранных дел Украины 20 февраля 2018 года выразило решительный протест в связи с продолжением рассмотрения в Северокавказском окружном военном суде сфабрикованного дела против граждан Украины Муслима Алиева, Эмира-Усеина Куку, Вадима Сирука, Энвера Бекирова, Рефата Алимова, Арсена Джеппарова. В МИД призвали Россию немедленно прекратить политически мотивированное преследование представителей крымскотатарского народа.


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