Гройсман провел встречу с министром международного развития Канады

Глава правительства обсудил помощь Канады в отражении агрессии России против Украины и поддержку внутренних украинских реформ. Как написал Гройсман на свой страничке в социальной сети, Канада занимает особое место для Украины. Нас связывает долгая история и теплая дружба.

В такое трудное время для Украины мы чувствуем твердую помощь Канады в восстановлении территориальной целостности и отражении агрессии России, - написал Гройсман, отметив важность поддержки внутренних реформ в Украине.

Он также поблагодарил министра готовность принять следующую международную конференцию по вопросам реформ в Украине.

Напомним, Бибо находится с визитом в Украине с 18 по 23 июля. Это ее первый визит в страну. Во время своего визита министр Бибо встретится с украинскими министрами для обсуждения повестки дня правительства Украины, в том числе стратегии достижения целей устойчивого развития.

Как сообщал УРА-Информ, Бибо также посетит проекты развития, поддерживаемые Канадой и встретится с участниками реформ в разных направлениях, в том числе в прогрессе гендерного равенства и прав женщин, а также в финансировании наиболее уязвимых слоев населения.