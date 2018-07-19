12:59 19.07.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Гройсман провел встречу с министром международного развития Канады

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман в четверг, 19 июля, провел встречу с министром международного развития Канады Мари-Клод Бибо.

Гройсман провел встречу с министром международного развития Канады

Глава правительства обсудил помощь Канады в отражении агрессии России против Украины и поддержку внутренних украинских реформ. Как написал Гройсман на свой страничке в социальной сети, Канада занимает особое место для Украины. Нас связывает долгая история и теплая дружба.

В такое трудное время для Украины мы чувствуем твердую помощь Канады в восстановлении территориальной целостности и отражении агрессии России, - написал Гройсман, отметив важность поддержки внутренних реформ в Украине.

Он также поблагодарил министра готовность принять следующую международную конференцию по вопросам реформ в Украине.

Напомним, Бибо находится с визитом в Украине с 18 по 23 июля. Это ее первый визит в страну. Во время своего визита министр Бибо встретится с украинскими министрами для обсуждения повестки дня правительства Украины, в том числе стратегии достижения целей устойчивого развития.

Как сообщал УРА-Информ, Бибо также посетит проекты развития, поддерживаемые Канадой и встретится с участниками реформ в разных направлениях, в том числе в прогрессе гендерного равенства и прав женщин, а также в финансировании наиболее уязвимых слоев населения.


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