14:54 19.07.2018 | Политика | Новости
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ЕС намерено ввести ответные меры в отношении США за пошлины на импорт авто

Европейский союз может ввести санкции против США за наложенные пошлины на импорт автомобилей из стран Евросоюза. Об этом сообщает Bloomberg. 

ЕС намерено ввести ответные меры в отношении США за пошлины на импорт авто

Так, Евросоюз подготовил перечень американских товаров, на которые будут распространяться ограничения, если на следующей неделе делегация не убедит президента США Дональда Трампа отказаться от повышения пошлин на автомобили. 

Известно, что Еврокомиссия работает над "мерами по сбалансированию". Ожидается, что на встрече с Трампом 25 июля глава ЕК Жан-Клод Юнкер предложит сократить сборы с импорта автомобилей, а также проработать отдельное соглашение о свободной торговле.

Стоит добавить, что власти Вашингтона считают, что импорт европейских автомобилей наносит ущерб национальной безопасности США, поэтому готовится к введению 20% пошлины.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Европейском союзе продумывают целый перечень тарифов, в том числе на виски и мотоциклы. Процедура запущена в ответ на решение США о новых пошлинах на ввоз в страну стали и алюминия.


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