Депутат Журжий намерен отказаться от мандата

Как сказано в сообщении, опубликованном на официальной странице "Самопомочи" в Facebook, Журжий пояснил, что принял решение из-за того, что Верховная Рада остановила работу над проведением экономических реформ, таких как введение налога на вывезенный капитал и ликвидация налоговой полиции и экономических подразделений СБУ и Нацполиции.

Напомним, депутат сможет сложить депутатские полномочия после того, как Парубий инициирует голосование по его отставке в Верховной Раде. В случае, если Рада поддержит решение Журжия, то его место займет Юлия Вусенко (№36 избирательного списка), которая является депутатом Луцкого горсовета.

Как сообщал УРА-Информ, 17 июля 2017 года народный депутат Вячеслав Константиновский написал заявление об отказе от мандата нардепа.