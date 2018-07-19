13:15 19.07.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Александра Кольченко шантажируют и хотят вручить российский паспорт

Политзаключенного Александра Кольченко шантажируют в тюрьме и предлагают подписать паспорт гражданина РФ.

Александра Кольченко шантажируют и хотят вручить российский паспорт

Об этом сообщила его мать Лариса в интервью "УП".

По ее словам, к нему периодически приходят сотрудники ФСБ, вызывают его на беседу, рассказывают, как плохо в Украине и как хорошо в России. Шантажируют тем, что у него родители и родственники остались в Крыму. После этого предлагают взять российский паспорт.

Мать украинца считает, что паспорт гражданина России для украинца уже изготовили, однако просят подписать, чтобы удерживать политзаключенного на территории РФ якобы на законных основаниях.

Как сообщал "УРА-Информ", Россия ужерживает у себя более шести десятков украинцев.


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