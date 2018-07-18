Трамп раскритиковал СМИ за очернение его встречи с Путиным

В своем микроблоге в Twitter Трамп написал, что данная встреча была очень успешной как для Америки, так и для всего мира, однако фейк-СМИ думают иначе.

Стоит добавить, что накануне в Хельсинки состоялась встреча президентов США и России. Комментируя итоги встречи, Трамп отметил, что переговоры с Путиным прошли лучше, чем саммит НАТО.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", американский президен Дональд Трамп после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным решил созвать закрытое совещание с членами Конгресса Кого именно из конгрессменов пригласят на встречу и какой будет повестка - в Белом доме не сообщили.