Трамп оскорбил население целой страны

По словам Трампа эта страна расходует на оборону 1,66 процента своего ВВП.

Президент США усомнился в необходимости коллективной самообороны стран НАТО, предусмотренной 5-й статьей Североатлантического договора.

Говоря о Черногории в интервью телеканалу Fox News Трамп заявил, что американские войска не должны защищать эту страну, поскольку это очень несправедливо, ведь они даже не платят.

Кроме того американский президент обвинил жителей Черногории в "агрессивности". По мнению Трампа, Черногория - это крошечная страна с очень сильными и очень агрессивными людьми.

В ответ на заявление Трампа официальный представитель НАТО подчеркнул, что статья о коллективной самообороне государств-членов НАТО безусловна и нерушима.