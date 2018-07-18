Суд в Грузии оставил в силе приговор Саакашвили

Как сообщает "Кавказ-online", 28 июня Тбилисский городской суд признал Саакашвили виновным в организации нападения на бывшего депутата парламента Валерия Гелашвили. Также суд приговорил Саакашвили заочно к 6 годам лишения свободы.

Суть судебного разбирательства заключалась в том, что в 2009 году Саакашвили на посту президента Грузии досрочно освободил из заключения четырех бывших сотрудников МВД. Они были осуждены за убийство сотрудника одного из банков Сандро Гиргвлиани в 2006 году.

Во время следствия выяснилось, что Саакашвили в обход государственной комиссии по помилованию выдал указ о помиловании сотрудников МВД.

По данному уголовному делу ранее были осуждены на различные тюремные сроки бывший министр внутренних дел Грузии Вано Мерабишвили и начальник специального оперативного департамента МВД Ираклий Кодуа.

Защита Саакашвили считает решение Тбилисского апелляционного суда "политически мотивированным".

Напомним, нападение на Гелашвили произошло в 2005 году. Сотрудники МВД остановили его в центре Тбилиси, выволокли его из автомобиля и жестоко избили. Гелашвили был госпитализирован с тяжелейшими травмами. После смены власти в Грузии было возобновлено в 2013 году уголовное дело по этому инциденту.

Как сообщал УРА-Информ, Тбилисский городской суд ранее приговорил заочно Саакашвили за эти действия к трем годам лишения свободы.