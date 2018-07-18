Россию исключили из списка стран, производящих детали для Ан-178, - Порошенко

Это произошло на международном авиакосмическом салоне Farnborough Airshow". Об этом в среду, 18 июля, на своей страничке в социальной сети сообщил президент Украины Петр Порошенко.

При этом глава государства заверил, что Россия исключена из числа производителей комплектующих для украинского транспортного самолета Ан-178.

Президент также напомнил, что транспортный самолет Ан-178 - разработка инженеров предприятия "Антонов" и 78% комплектующих для самолета производятся в Украине.

Напомним, пресс-служба предприятия сообщили, что "Антонов" и швейцарская компания "AIR-ION Technologies SA" подписали меморандум о налаживании партнерства в разработке, испытаниях, сертификации и изготовлении гибридных и электрических беспилотных летательных аппаратов.

Как сообщал УРА-Информ, летательные аппараты будут производиться на базе модульной унифицированной многофункциональной платформы разработки компании "AIR-ION Technologies SA" для выполнения различных гражданских и военных задач.