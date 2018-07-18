11:50 18.07.2018 | Политика | Новости
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Президент США дал согласие на обнародование обвинений ГРУ до саммита с лидером РФ

Американский лидер Дональд Трамп дал добро обнародовать новые обвинения против 12 сотрудников Главного управления разведки России до саммита с президентом Владимиром Путиным.

Президент США дал согласие на обнародование обвинений ГРУ до саммита с лидером РФ

Об этом сообщает издание Bloomberg.

Как отмечается, заместитель генпрокурора Род Розенстайн пришел к Трампу с новыми материалами расследования. В частности, чиновник предложил президенту США решить, предавать их огласке до или после саммита с президентом РФ.

В свою очередь американский лидер долго не думая решил немедленно их опубликовать, в результате чего эта тема оказалась в центре внимания американской и мировой прессы за 72 часа до встречи президентов.

По предварительной информации, Дональд Трамп имель огромную надежду, что новые обвинения усилят его позиции в ходе переговоров с Путиным.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", американский президент Дональд Трамп считает встречу с российским коллегой Владимиром Путиным "огромным успехом", и обвинил СМИ в очернении результатов саммита в Хельсинки.


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