22:32 18.07.2018 | Политика | Новости
100199206:Polishuk

Президент Ирака распустил парламент страны

Президент Ирака Фуад Масум в среду, 18 июля, подписал указ об отставке всех 328-ми членов Национальной ассамблеи.

Президент Ирака распустил парламент страны

Согласно указу президента, отставку депутатов должны принять нынешний председатель парламента и министр финансов. Как сообщает Анатолийское агентство новостей, в Конституции Ирака указано, что мандат нынешнего парламента истек 30 июня.

Напомним, парламентские выборы в стране состоялись 12 мая. По первоначальным подсчетам, победу в них одержал блок "ас-Сайрун", возглавляемый шиитским богословом Муктадой ас-Садром.

В начале июля парламент Ирака принял законопроект, предписывающий ручной пересчет всех голосов, отданных на парламентских выборах. Такое решение законодательное собрание страны приняло на фоне сообщений о мошенничестве на выборах, ранее появившихся в местных СМИ.

Как сообщал УРА-Информ, Национальной ассамблее не удалось продлить нынешний мандат, чтобы продлить работу депутатского корпуса до тех пор, пока не будет завершен ручной пересчет результатов.


Поделиться
Читайте также:
 
Лагерь в Донецкой области, где отравились дети, закрыли КСУ признал неконституционным ограничение льгот чернобыльцам В четверг в Украине дожди с грозами и жара В "Нафтогазе" заявили, что их руководство еще не всю премию получило - ФОТО
Фоторепортаж
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив