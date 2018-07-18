Президент Ирака распустил парламент страны

Согласно указу президента, отставку депутатов должны принять нынешний председатель парламента и министр финансов. Как сообщает Анатолийское агентство новостей, в Конституции Ирака указано, что мандат нынешнего парламента истек 30 июня.

Напомним, парламентские выборы в стране состоялись 12 мая. По первоначальным подсчетам, победу в них одержал блок "ас-Сайрун", возглавляемый шиитским богословом Муктадой ас-Садром.

В начале июля парламент Ирака принял законопроект, предписывающий ручной пересчет всех голосов, отданных на парламентских выборах. Такое решение законодательное собрание страны приняло на фоне сообщений о мошенничестве на выборах, ранее появившихся в местных СМИ.

Как сообщал УРА-Информ, Национальной ассамблее не удалось продлить нынешний мандат, чтобы продлить работу депутатского корпуса до тех пор, пока не будет завершен ручной пересчет результатов.