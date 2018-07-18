Посольство Великобритании обеспокоено событиями вокруг НАБУ и САП

В посольстве Великобритании в Украине очень встревожены нападением на общественных активистов возле здания Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) и силовым вторжением в здание Национального антикоррупционного бюро (НАБУ).
Об этом говорится в сообщении посольства Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в микроблоге в Twitter.
Как отметили британские дипломаты, право на протест должно реализовываться мирно, без запугивания и в рамках закона. Однако если так не происходит, сотрудники правоохранительных органов должны защищать правопорядок.
Стоит добавить, что американские власти также обеспокоены нападениями на активистов и НАБУ в Киеве.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Специализированная антикоррупционная прокуратура осудила применение насилия в отношении протестующих, которые пикетировали здание Национального антикоррупционного бюро Украины.