16:22 18.07.2018 | Политика | Новости
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Посольство Великобритании обеспокоено событиями вокруг НАБУ и САП

В посольстве Великобритании в Украине очень встревожены нападением на общественных активистов возле здания Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) и силовым вторжением в здание Национального антикоррупционного бюро (НАБУ).

Посольство Великобритании обеспокоено событиями вокруг НАБУ и САП

Об этом говорится в сообщении посольства Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в микроблоге в Twitter.

Как отметили британские дипломаты, право на протест должно реализовываться мирно, без запугивания и в рамках закона. Однако если так не происходит, сотрудники правоохранительных органов должны защищать правопорядок.

Стоит добавить, что американские власти также обеспокоены нападениями на активистов и НАБУ в Киеве.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Специализированная антикоррупционная прокуратура осудила применение насилия в отношении протестующих, которые пикетировали здание Национального антикоррупционного бюро Украины.


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