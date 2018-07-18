После пыток у Панова появились проблемы со здоровьем

Об этом сообщает Крымская правозащитная группа.

Как информируют активисты, матери Евгения, которая часто приезжает в Крым из Энергодара Запорожской области для поддержки сына, удалось его увидеть 10 июля 2018 года, накануне оглашения ему приговора.

По ее словам, в СИЗО Симферополя сложно передавать лекарства: нужно сперва найти аптеку, в которой выдают сертификаты на лекарства, причем ждать их нужно от трех дней до недели. Список болеутоляющих препаратов ограничен, сильнодействующие лекарства передавать нельзя.

Также она отметила, что свидание узников с родственниками в СИЗО Симферополя происходит через мутное двойное стекло с железной арматурой между стеклами, общение обеспечивают старые телефонные трубки, через которые плохо слышно. Рядом всегда стоит охранник, и ничего лишнего сказать нельзя, приходится пользоваться условными знаками.

Как сообщал "УРА-Информ", 13 июля "верховный суд Крыма" огласил приговор украинцу Евгению Панову, обвиняемому в подготовке диверсии на территории аннексированного полуострова, - его приговорили к 8 годам колонии строгого режима.