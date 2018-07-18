Парубий подписал закон для запуска антикоррупционного суда

Как написал в своем Twitter глава парламента, сегодня подписал принятый парламентом закон в связи с принятием Закона Украины "О Высшем антикоррупционном суде". Этим окончательно поставил точку в дискуссиях относительно запуска Высшего антикоррупционного суда

Теперь, согласно изменениям к закону, Высший антикоррупционный суд сможет рассматривать все дела, которые относятся к подследственности Национального антикоррупционного бюро, - напомнил он.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 12 июля 2018 года Верховная рада Украины приняла во втором чтении законопроект №7441 "О внесении изменений в закон "О судоустройстве и статусе судей" в связи с принятием закона "О Высшем антикоррупционном суде".

Принятие закона является необходимым для успешного начала деятельности ВАКС и предотвращения возникновения законодательных коллизий.